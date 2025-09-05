Luciara Batista apresenta ‘Canto à Ancestralidade’ no Sesc Canoas

As raízes da cultura afro-brasileira, a sabedoria dos orixás e a beleza presente nos rituais estarão presentes no show Canto à Ancestralidade apresentado por Luciara Batista, neste sábado, às 20h, no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas). A cantora é conhecida por sua voz de timbre forte que na ocasião levará através dela o elo profundo de conexão dos antepassados com suas músicas autorais. Ela estará acompanhada do cantor, compositor e violinista Claudio Abreu.

O Projeto Canto à Ancestralidade é uma iniciativa cultural que busca exaltar e preservar uma das expressões mais autênticas da cultura afro-brasileira, valorizando suas raízes. A ancestralidade carrega em si a força do elo que emana o tempo entre o amor e afinidade. O show conta com a figura de um Preto Velho, lembrança que Luciara Batista traz em sua essência e que a inspira no dia a dia, além de carregar em sua memória as histórias vividas e que serão apresentadas no palco. Ingressos a R$ 30,00 no site do Sesc RS.