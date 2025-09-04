Três peças baseadas em ‘Grande sertão: veredas’ serão encenadas na Capital

O ator carioca Gilson de Barros apresenta três peças teatrais baseadas no célebre romance de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas, na sexta-feira (5), no sábado (6) e no domingo (7), todas realizadas no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089). O p reço dos ingressos varia de R$ 40,00 a R$ 80,00, à venda no site do Theatro São Pedro.

Dirigido pelo renomado Amir Haddad, o ator encenará, na sexta-feira (5), às 20h, Riobaldo , peça que foca na história dos amores do personagem central do romance de Guimarães Rosa. O ex-jagunço Riobaldo relembra do incompreendido amor por Diadorim, o amigo que lhe apresentou a vida de jagunço e lhe abriu as portas do conhecimento da natureza e do humano, levando-o ao pacto fáustico; o amor carnal e sem julgamentos pela prostituta Nhorinhá; e o amor purificador por Otacília, a esposa, que o resgatou do pacto fáustico e o converteu em 'homem de bem'.

No sábado (6), também às 20h, será a vez de No Meio do Redemunho , que aborda a dialética bem/mal, Deus/diabo. Na encenação, Riobaldo, já um velho fazendeiro, conversa com um interlocutor (o público). Nesse encontro, cheio de filosofia, ele conta passagens de sua vida e reflete sobre as dualidades da vida. Na juventude, por amor a Diadorim, e para conseguir coragem e força, fez o que julga ser o ‘pacto fáustico’. Durante a narrativa, o personagem se vale de várias histórias populares, para questionar: "o diabo existe?".

E por fim, no domingo (7), às 19h, será apresentado O Julgamento de Zé Bebelo , que retrata um dos momentos mais emblemáticos da obra, onde um chefe jagunço, ao ser derrotado, exige um julgamento justo, desafiando as tradições violentas do sertão e revelando o "sistema jagunço”.

Os monólogos do projeto Trilogia Grande Sertão: Veredas tiveram início em 2020, com a estreia do espetáculo Riobaldo , que foi indicado ao Prêmio Shell/RJ 2023 nas categorias de Melhor Ator e Melhor Dramaturgia. Em 2024, com as três peças em atividade, o projeto recebeu o Prêmio Arcanjo na categoria Especial, pelo conjunto da obra.