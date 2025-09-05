Banda Epica apresenta seu heavy metal sinfônico no Bar Opinião

A América Latina é um dos primeiros destinos da nova turnê do Epica. O grupo holandês de metal sinfônico, que em abril lançou o seu nono trabalho de estúdio, sobe ao palco do Opinião ( José do Patrocínio, 834) neste sábado (6), às 18h30min, para mostrar as faixas do recente Aspiral e os melhores momentos da sua trajetória, que está perto de completar 25 anos de história.





Elogiada pelo público e pela crítica especializada pela sonoridade forte e repleta de orquestrações, a banda chamou a atenção dos fãs com os singles Arcana e Cross the Divide . Os shows da Latin America Tour 2025 passarão ainda por outras cidades e países como Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia e Panamá. Todos os shows de abertura, incluindo o de Porto Alegre, ficarão a cargo dos italianos do Fleshgod Apocalypse, que se tornaram conhecidos pela sua mistura de death metal e elementos eruditos. Ingressos a partir de R$ 250,00 via FasTix.