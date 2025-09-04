Banda Maria Bonita faz show e gravação de clipe no Fuga Bar

Nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, o Fuga Bar do Cais Embarcadero (Mauá, 1050) r eceb e mais uma edição do Forró do Manara, festa clássica que revive os tempos de Forró universitário em Porto Alegre, com a Banda Maria Bonita e convidados. O evento celebra os 25 anos da banda com a gravação do vídeo clipe A Tempestade – chuva de baião , dirigido por Tiago Trindade.

No palco, a Maria Bonita apresenta clássicos autorais da banda, como Xote Triste, Colcha de Retalhos, Reabraço, Forró no Miudinho, Chuva de Baião e Cagueta no Forró, além de releituras de sucessos do forró. Pioneira do forró no sul do Brasil, a Maria Bonita é formada por Elojac (violão e voz), Kiko Padilha (Sanfona), Lua Barros (Triângulo e Vocal) e Leandro Oliveira (Zabumba). Ingressos por R$ 25,00 via Sympla.