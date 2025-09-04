Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 11:01

Banda Maria Bonita faz show e gravação de clipe no Fuga Bar

Banda Maria Bonita faz show e gravação de clipe no Fuga Bar A banda pioneira no forró no sul se apresenta nesta sexta-feira (5)

Banda Maria Bonita faz show e gravação de clipe no Fuga Bar A banda pioneira no forró no sul se apresenta nesta sexta-feira (5)

Tiago Trindade/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, o Fuga Bar do Cais Embarcadero (Mauá, 1050) recebe mais uma edição do Forró do Manara, festa clássica que revive os tempos de Forró universitário em Porto Alegre, com a Banda Maria Bonita e convidados. O evento celebra os 25 anos da banda com a gravação do vídeo clipe A Tempestade – chuva de baião, dirigido por Tiago Trindade.
Nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, o Fuga Bar do Cais Embarcadero (Mauá, 1050) recebe mais uma edição do Forró do Manara, festa clássica que revive os tempos de Forró universitário em Porto Alegre, com a Banda Maria Bonita e convidados. O evento celebra os 25 anos da banda com a gravação do vídeo clipe A Tempestade – chuva de baião, dirigido por Tiago Trindade.
No palco, a Maria Bonita apresenta clássicos autorais da banda, como Xote Triste, Colcha de Retalhos, Reabraço, Forró no Miudinho, Chuva de Baião e Cagueta no Forró, além de releituras de sucessos do forró. Pioneira do forró no sul do Brasil, a Maria Bonita é formada por Elojac (violão e voz), Kiko Padilha (Sanfona), Lua Barros (Triângulo e Vocal) e Leandro Oliveira (Zabumba). Ingressos por R$ 25,00 via Sympla.

 

Notícias relacionadas