Instrumentos de sopro e percussão protagonizam concerto da OSPA nesta sexta

Com uma formação sem os naipes de cordas típicos da orquestra, seguem no palco tanto as madeiras — flautim, flautas, oboés, corne inglês, clarinetes, clarone e fagotes — quanto os metais — trompetes, trompas, trombones e tuba. A apresentação começa com uma suíte da ópera

O Bom Soldado Schweik

, de Robert Kurka (1921–1957). Com libreto de Lewis Allan e baseada no livro de mesmo nome de Jaroslav Hašek, a obra é uma sátira que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Ela é seguida por

Sinfonia para Instrumentos de Sopro

, de Igor Stravinsky, que traz contrastes que desafiam as convenções da música de concerto, criando um "mosaico sonoro”. Os ingressos estão disponíveis na plataform a

Sympl