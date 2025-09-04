Instrumentos de sopro e percussão protagonizam concerto da OSPA nesta sexta

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) inicia o mês de setembro com um grande talento gaúcho. Nesta sexta-feira (5), às 20h, a soprano Gabriella Di Laccio se apresenta junto à Orquestra, regida por Marcelo Jardim, no Complexo Cultural Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1.501), em um concerto que traz composições adaptadas de óperas e uma obra de Igor Stravinsky destacando os instrumentos de sopro e percussão.
Com uma formação sem os naipes de cordas típicos da orquestra, seguem no palco tanto as madeiras — flautim, flautas, oboés, corne inglês, clarinetes, clarone e fagotes — quanto os metais — trompetes, trompas, trombones e tuba. A apresentação começa com uma suíte da ópera O Bom Soldado Schweik, de Robert Kurka (1921–1957). Com libreto de Lewis Allan e baseada no livro de mesmo nome de Jaroslav Hašek, a obra é uma sátira que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Ela é seguida por Sinfonia para Instrumentos de Sopro, de Igor Stravinsky, que traz contrastes que desafiam as convenções da música de concerto, criando um "mosaico sonoro”. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 10,00.