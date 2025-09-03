Porto Alegre,

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 09:17

Show ‘Missioneira: Clássicos do Cancioneiro Gaúcho’ comemora 20 anos de carreira de Valéria Barcellos

A apresentação no Teatro Simões Lopes Neto é nesta sexta-feira (5), tem direção de Jöão Monteiro e direção musical de Clarissa Ferreira

Leekyung Kim/Divulgação/JC
Nesta sexta-feira (5), às 20h, acontece o show Missioneira - Clássicos do Cancioneiro Gaúcho, que propõe uma releitura contemporânea de clássicos da música tradicional gaúcha, celebrando a cultura e a memória do Estado, através da voz e interpretação da cantora Valéria Barcellos. Conhecida por sua expressividade e comprometimento com causas sociais, e seu amor pela terra natal, Valéria apresenta uma abordagem inclusiva nesse projeto, unindo diferentes gerações de artistas em apresentações memoráveis nas cidades atingidas pela enchente. 
Em Porto Alegre o show será no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), em única apresentação. A escolha de Valéria Barcellos como protagonista se alinha com os novos tempos e propõe o fortalecimento da identidade cultural, revisitando e reinterpretando os clássicos do cancioneiro popular gaúcho. Ingressos a partir de R$ 20,00 na plataforma ElevenTickets.

 

