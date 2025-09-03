Luccas Carlos estreia show acústico no Bar Opinião em Porto Alegre

O cantor Luccas Carlos, um dos expoentes da nova geração do hip hop nacional, volta a Porto Alegre, nesta sexta-feira (5), às 23h, para apresentar seu show especial Acús7ico, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). O cantor carioca, sempre elogiado pela versatilidade das suas canções, vai subir ao palco do Opinião, num formato desplugado pela primeira vez na sua carreira.
Acompanhado de um violão e de uma percussão, o cantor levará a plateia em um passeio pelos álbuns jovemCARLOS, Dois e Busco Romance Love Show. No setlist, também estarão os sucessos O que Quiser Fazer, Música de Amor Nunca Mais e Bilhete 2.0. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 via plataforma Sympla.