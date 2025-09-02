Bella e o Olmo da Bruxa lança álbum no Ocidente Acústico

Após conquistar um lugar de destaque no underground nacional, Bella e o Olmo da Bruxa lança o álbum Afeto e Outros Esportes de Contato na 1184ª edição do Ocidente Acústico. O show para celebrar o lançamento acontece nesta quinta-feira (4), às 21h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960).

O aguardado segundo disco da banda, está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 25 de agosto e a banda está fazendo uma turnê com 16 datas para comemorar o novo álbum. Para a alegria da banda e dos fãs, em mais da metade das cidades a Bella chega pela primeira vez e a promessa é de noites intensas, viscerais, e inesquecíveis. O show de abertura será por conta da banda Asterima. Ingressos a partir de R$ 30,00 via plataforma Sympla.