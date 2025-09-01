Kháos Cia de Dança estreia esta quarta no Teatro Olga Reverbel

Nesta quarta-feira (3), às 19h, a Kháos Cia de Dança apresenta seu primeiro espetáculo no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089). Amordor percorre a indivisibilidade amor/dor, investigando os clichês do amor em uma atmosfera que transita entre o hiper-realismo e o onírico. A coreografia aborda as nuances dos relacionamentos afetivos, explorando enlaces, afetos, traição, ilusão, desilusão, afeto e violência. As pequenas dramaturgias em cena constroem camadas de sentidos, guiadas pela fé e devoção, conduzindo intérpretes e público em uma busca por si e pelo outro.

Filme que resgata a história dos Lanceiros Negros está em produção no Estado LEIA AINDA: