Renato Teixeira retorna a Porto Alegre para apresentação no Teatro do Bourbon Country

Um dos maiores nomes da música brasileira, Renato Teixeira, retorna a Porto Alegre, nesta quinta-feira (4), às 21h, para uma apresentação da turnê inédita em solo gaúcho, Estrada Eu Sou, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). O cantor e compositor é um dos grandes nomes da música brasileira e segue rodando o País para apresentar seus trabalhos que atravessam gerações.
A turnê Estrada Eu Sou descreve essa andança Brasil afora, se misturando e se apaixonando por todas as culturas e assim, se tornando único dentro de tanta pluralidade. Entre os muitos sucessos, faixas que são verdadeiras poesias como Tocando em frente, Romaria, Amanheceu, Peguei a viola entre muitas outras canções. Ingressos a partir de R$ 170,00 à venda em Uhuu.com.