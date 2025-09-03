Renato Teixeira retorna a Porto Alegre para apresentação no Teatro do Bourbon Country

Um dos maiores nomes da música brasileira, Renato Teixeira, retorna a Porto Alegre, nesta quinta-feira (4), às 21h, para uma apresentação da turnê inédita em solo gaúcho,

Estrada Eu Sou

, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). O cantor e compositor é um dos grandes nomes da música brasileira e segue rodando o País para apresentar seus trabalhos que atravessam gerações.