Espaço 373 recebe Francisco Gil em show intimista, voz e violão

Filho de Preta Gil e um dos integrantes do trio Gilsons, Francisco Gil sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), na quinta e na sexta-feira (4 e 5), às 21h, para um show intimista, voz e violão, apresentando canções da sua trajetória. No início do ano, ele lançou uma releitura para Fascinação, imortalizada em 1976 na voz de Elis Regina.



Fran reúne mais de 60 milhões de plays em todas as plataformas digitais e mais de 800 mil ouvintes mensais no Spotify. Meu Xodó com a mãe Preta Gil, Vumbora Amar com Adriana Calcanhoto e Visceral com Bibi Caetano e Carlos do Complexo são algumas parcerias importantes e que faz também o artista escrever seu nome na cena musical da Nova MPB. Ingressos custam entre R$ 140,00 e R$ 280,00 via Tri.RS.