Hotel de Porto Alegre promove bate-papo com o artista plástico e gestor Paulo Amaral

Com público lotado na primeira edição da nova série de encontros Roda de Cultura, o Espaço Cultural HPM (João Amorim de Albuquerque, 72) promove, às 17h desta quarta-feira (3), mais um bate-papo com Paulo Amaral, coordenador de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre. Ele compartilha no evento aspectos de sua trajetória, que inclui a exposição The Lincoln Park e Outros Lugares, aberta à visitação até 7 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

A participação é gratuita, mediante reserva pelo whatsapp (51) 98595-5690. A mostra The Lincoln Park e Outros Lugares destaca 20 desenhos, realizados durante recente viagem à cidade de Chicago, nos Estados Unidos. São paisagens naturais pela riqueza expressiva do desenho de Paulo Amaral, com a predominância do figurativo e eventuais espaços ao semi abstrato, através do uso de lápis e carvão sobre papel ou tecido, em dimensões variadas.