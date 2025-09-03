Tatiéli Bueno abre o Piquete El Topador 2025 com tributo a Mercedes Sosa

O Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2770) recebe, nesta quinta-feira (4), às 20h, a abertura oficial para o público do Piquete El Topador 2025. O evento, que já virou tradição no Mês Farroupilha da capital, chega à sua sexta edição e começa com a força de uma voz feminina que atravessa fronteiras: Tatiéli Bueno, interpretando o espetáculo Tributo a Mercedes Sosa .

