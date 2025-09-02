Violonista Marisa Sardo apresenta recital e cursos gratuitos na Ufrgs

A violonista ítalo-americana Marisa Sardo, premiada em mais de 20 competições internacionais, estará pela primeira vez em Porto Alegre, na quinta e na sexta-feira (4 e 5), para masterclasses de violão, uma palestra e um recital. As atividades, promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em Música e Programa de Extensão em Violão da Ufrgs, acontecem no Instituto de Artes da universidade (Senhor dos Passos, 248).

LEIA MAIS: Obras de ícones da arte mundial fazem parte de exposição na Galeria Duque



Pós-graduada pelo New England Conservatory (Boston/EUA) e mestre pela Universidade de Indiana (Bloomington/EUA), Marisa já se apresentou em mais de 25 países de 5 continentes, lançando em 2023 seu álbum de estreia pelo selo Framework Records. Ela fará um recital na quinta-feira (4), às 19h, com obras de mulheres compositoras, além de ministrar masterclasses de violão na quinta e na sexta-feira (4 e 5), às 14h e 9h, respectivamente. Na sexta-feira (5), ainda acontece uma palestra sobre gestão de carreira musical, às 14h. Todas as atividades foram organizadas pelos professores Daniel Wolff e Marcos Araújo, e tem entrada franca.



Confira a grade de programação:

Recital

Dia 04/09/25 (quinta-feira), 19h (entrada franca)

Auditorium Tasso Corrêa (Instituto de Artes da UFRGS - Rua Senhor dos Passos, 248 – Centro histórico, Porto Alegre)

Masterclasses de violão

Dia 04/09/25 (quinta-feira), 14h-16h30

Dia 05/09/25 (sexta-feira), 9h-12h

Auditorium Tasso Corrêa (Instituto de Artes da UFRGS - Rua Senhor dos Passos, 248 – Centro histórico, Porto Alegre)

Palestra – desenvolvimento da carreira de músicos

Dia 05/09/25 (sexta-feira), 14h-16h

Sala Armando Albuquerque (Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS - Rua Prof. Annes Dias, 112 / 15º andar – Centro histórico, Porto Alegre)