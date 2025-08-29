Obras de ícones da arte mundial fazem parte de exposição na Galeria Duque

Uma imersão na arte. Essa é a proposta da Galeria Duque na exposição Chão.Parede.Arte, que traz obras de grandes nomes do Brasil e do mundo em uma oportunidade única para os visitantes. A mostra, que tem curadoria de Daisy Viola, inaugura este sábado (30), às 14h, na Galeria Duque (Duque de Caxias, 649), e fica no espaço até o dia 10 de novembro. A entrada é franca.
Quem visitar a exposição Chão. Parede. Arte terá a oportunidade de conferir obras de artistas como Antonio Volpi, Burle Marx, Cândido Portinari, Daniel Senise, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. A exposição ainda contará com esculturas de Sonia Ebling, Carybé,Xico Stockinger, Vasco Prado,Salvador Dali e Picasso. Há 13 anos, a Galeria Duque foi fundada como espaço para abrigar obras do acervo de um colecionador de arte e para promover talentos contemporâneos. Daisy Viola participou desse projeto desde a fundação. E foi o olhar sobre a origem do acervo que inspirou Daisy na construção da exposição Chão.Parede.Arte.