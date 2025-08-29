Obras de ícones da arte mundial fazem parte de exposição na Galeria Duque

Uma imersão na arte. Essa é a proposta da Galeria Duque na exposição Chão.Parede.Arte , que traz obras de grandes nomes do Brasil e do mundo em uma oportunidade única para os visitantes. A mostra, que tem curadoria de Daisy Viola, inaugura este sábado (30), às 14h, na Galeria Duque ( Duque de Caxias, 649) , e fica no espaço até o dia 10 de novembro. A entrada é franca.

