Concerto da Orquestra Jovem com participação da soprano Elisa Lopes e do tenor Eduardo Bighelini acontece nesta quarta

O concerto oficial de setembro da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), acontece nesta quarta-feira (3), às 19h e contará com participações especiais. A soprano Elisa Lopes e o tenor Eduardo Bighelini enquiquecem o concerto de setembro. O evento ocorre no Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça (Praça Marechal Deodoro, 55) e tem entrada gratuita, mediante distribuição de senhas 30min antes do espetáculo.



Ao longo da sua trajetória, Elisa tem se destacado em diversas montagens operísticas do Rio Grande do Sul, atuando ao lado de importantes orquestras do estado. Já Bighelini é um dos cantores profissionais mais solicitados e indicados da capital gaúcha e realiza apresentações com diversas orquestras, além de participar de eventos como Natal Luz e outras apresentações. O concerto terá como maestros regentes Telmo Jaconi e Davi Coelho e terá no repertório músicas que homenageiam os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Entre elas estão músicas de Verdi e Puccini.