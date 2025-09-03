Mostra ‘Recortes de um Atelier’ chega ao Espaço Força e Luz

A exposição Recortes de um Atelier, do fotógrafo Rogério Fernandes, será inaugurada nesta quarta-feira (3), às 19h, no Espaço Força e Luz (Andradas, 1223). Nas mesas do Atelier Livre Xico Stockinger, impregnadas por camadas de tinta e cores, permanecem os gestos acumulados ao longo dos anos. É desses rastros que o fotógrafo Rogério Fernandes constrói a exposição Recortes de um Atelier, transformando em imagem aquilo que geralmente passa despercebido: as superfícies que, em sua aparente banalidade, guardam uma memória coletiva do fazer artístico.



Ao fotografar esses fragmentos, Rogério inverte a lógica: o que era suporte torna-se protagonista, o resíduo ganha estatuto de obra. Suas imagens se afastam da narrativa figurativa para assumir um caráter poético e abstrato, convidando o público a novas percepções, num exercício de ver beleza no que sobra depois do gesto criativo. A entrada é gratuita.