Biblioteca Pública apresenta leitura dramatizada de ‘Grande Sertão: Veredas’

A força poética de Guimarães Rosa vai ganhar vida no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (BPE). A obra-prima Grande Sertão: Veredas, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, ganhará em uma leitura dramatizada, pelo ator e dramaturgo Gilson de Barros. A atividade ocorre na próxima terça-feira (2), às 19h, e tem entrada gratuita.

Barros já levou a literatura de Rosa a diversos lugares do país e para além das fronteiras, tendo apresentado o trabalho nas cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, e de Bogotá, na Colômbia. Publicado em 1956, o romance Grande Sertão: Veredas é considerado uma das obras mais emblemáticas do escritor João Guimarães Rosa. Foi traduzida para vários idiomas e recebeu diversos prêmios, dos quais se destaca o Prêmio Machado de Assis, em 1961. A apresentação na BPE promete uma noite de mergulho no universo de Rosa, celebrando a força da palavra e da interpretação teatral no espaço simbólico da Biblioteca.