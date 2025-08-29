Porto Alegre,

Publicada em 29 de Agosto de 2025 às 17:13

Peça ‘A Menina dos Olhos d'Água’ encerra Mostra Urgente de Artes Cênicas na Zona Cultural

Laura Testa/Divulgação/JC
O espetáculo para crianças A Menina dos Olhos d'Água irá encerrar a Mostra Urgente de Artes Cênicas — o futuro é agora, que apresentou um panorama contemporâneo da produção de teatro e dança no Rio Grande do Sul. A sessão única será no domingo (31), às 16h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). De forma lúdica, a trama retrata a situação dos refugiados climáticos e a superação de uma pequena menina, representada por uma boneca, diante de catástrofes ambientais.
Na peça, a protagonista perde a própria casa e o animal de estimação em uma enchente no sul do país. Quando chega ao albergue, ela faz novos amigos e nos mostra a esperança em relação a tudo o que vivenciou. Um relato ficcional que expõe exatamente o drama que afligiu o Estado em maio de 2024. A montagem gaúcha já foi exibida na Alemanha, Colômbia e também realizou uma temporada no Rio de Janeiro, sempre misturando formas animadas com teatro documentário multimídia para crianças, com um trânsito entre imagens reais em cena, bonecos e vídeos. Ingressos podem ser adquiridos na hora a partir de R$ 30,00.

