Mostra Urgente da Zona Cultural recebe o espetáculo Meretrizes

Dirigido por Camila Bauer, o espetáculo Meretrizes será apresentado na Mostra Urgente de Artes Cênicas — o futuro é agora . A prostituição feminina no Rio Grande do Sul é o ponto de partida da montagem assinada por um dos mais premiados grupos teatrais gaúchos, o Coletivo Gompa. Em cena, essas histórias são interpretadas pela atriz Liane Venturella e sonorizadas ao vivo pela pianista Catarina Domenicci. A sessão será realizada no sábado (30), às 20h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900).

Por quase um ano, Camila e Liane conversaram com dezenas de profissionais do sexo para construir o roteiro e a dramaturgia da peça. Parte dos depoimentos colhidos durante a pesquisa são projetados em áudio ou vídeo. Os relatos abordam diferentes fases de uma das primeiras profissões do mundo e da capital gaúcha também: a prostituição no porto, os cafetões da Praça da Alfândega, os ataques da polícia contra a "vadiagem". O que nunca mudou foi o preconceito. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 60,00 na bilheteria.