Ufrgs inaugura Espaço Mario Bitt-Monteiro com mostra fotográfica sobre enchente

A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da Ufrgs inaugura nesta quarta-feira (27) o Espaço Mario Bitt-Monteiro, dedicado à fotografia. A abertura terá a exposição Entre águas e silêncios, com fotos da jornalista Isabelle Rieger sobre a enchente de maio de 2024 em Porto Alegre.

O espaço homenageia Mario Bitt-Monteiro, servidor técnico-administrativo que fundou o Núcleo de Fotografia da Ufrgs, integrando as atividades dos 55 anos da Faculdade. O texto curatorial é da professora e diretora da Fabico, Ana Taís Martins: "As imagens ultrapassam a função informativa para revelar uma delicadeza rara diante da tragédia. Em meio ao caos, seu olhar detém-se no gesto contido, no respiro da cor, no vazio eloquente". A mostra vai até 31 de outubro, de segunda a sexta, das 8h30min às 20h30min, no prédio da Fabico (Ramiro Barcelos, 2705), com 18 fotografias coloridas.