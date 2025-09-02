Exposição ‘Saudade de mim’ aborda os desafios do Alzheimer

A exposição Saudade de mim - ensaio sobre a memória, da artista visual Graça Craidy, apresenta 20 pinturas que abordam poeticamente as alterações de memória causadas pela Doença de Alzheimer. A mostra está no Memorial do Ministério Público do RS (Praça Marechal Deodoro) até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Os trabalhos criados pela artista retratam "as muitas ausências" causadas pela doença, principalmente em idosos, afirma Graça. Nas suas representações, os personagens aparecem junto a elementos que aludem à memória perdida de situações positivas e afetivas que se transformam em saudade. Por exemplo, saudade de brincar, de ler, de amar, de casar, de jogar, de rir, de viajar, de falar.
Os trabalhos criados pela artista retratam "as muitas ausências" causadas pela doença, principalmente em idosos, afirma Graça. Nas suas representações, os personagens aparecem junto a elementos que aludem à memória perdida de situações positivas e afetivas que se transformam em saudade. Por exemplo, saudade de brincar, de ler, de amar, de casar, de jogar, de rir, de viajar, de falar.
No dia 18 de setembro, às 17h, acontecerá uma conversa sobre a doença com a participação do psicanalista Abrão Slavutzky, da artista visual Zoravia Bettiol, do promotor de Justiça Marcos Ferraz Saralegui, do coordenador técnico do Memorial do MPRS, Gunter Axt, e da própria artista, com entrada gratuita.