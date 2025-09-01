Curso aborda a teoria feminista nos filmes de ficção científica

As inscrições para o curso Mulheres Na Ficção Científica: Uma Jornada Pelo Gênero Sci-Fi E A Teoria Feminista estão abertas. Ministrado por Carina Schroder, a formação propõe um diálogo entre o cinema de ficção científica e a teoria feminista. Por meio da exibição e análise de filmes emblemáticos do gênero, o curso investiga como a representação das mulheres na tela se transformou ao longo das décadas, relacionando-a às perspectivas críticas do feminismo.

As aulas acontecem no final de semana dos dias 20 e 21 de setembro, das 14h30min às 17h30min, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085). Doutora em Comunicação Social pela PUCRS, Carina tem doutorado-sanduíche na Université de Montpellier Paul-Valéry (França) e pesquisa a teoria feminista do cinema, com foco em filmes de horror e ficção científica. As inscrições para o curso podem ser realizadas no site do Cine UM e a taxa é R$ 60,00.