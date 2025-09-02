Grezz recebe atrações internacionais do Jazz em três noites de shows

De quinta-feira (4) a sábado (6), o palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe uma programação de shows internacionais, com curadoria do POA Jazz Club. O público de Porto Alegre terá a rara oportunidade de assistir a três shows de artistas vindos da Europa e dos Estados Unidos, com propostas musicais originais e repletas de história. Na quinta-feira (4), às 19h, o baterista norte-americano Dennis Chambers se junta ao baixista Rubem Farias e ao tecladista Renato Neto para uma apresentação que celebra virtuosismo, groove, improvisação e sintonia musical.



Na sexta-feira (5), às 19h, o trio alemão Malstrom se apresenta por meio de uma parceria com o Instituto Goethe e Branco Produções. Formado por Florian Walter (saxofone), Axel Zajac (guitarra de 8 cordas) e Jo Beyer (bateria), o grupo desafia fronteiras ao fundir jazz contemporâneo, rock progressivo, nu metal, música eletrônica e improvisação livre. No mesmo dia, às 14h30min, o grupo realiza um workshop gratuito e aberto ao público



Por fim, no sábado (6), às 19h, a cantora e compositora polonesa, Kasia Miernik, faz sua estreia no Brasil. Premiada em festivais como Galicja Blues e Bluesroads, Kasia tem uma trajetória que passa pelo gospel, jazz, funk e pop, mas é no blues que encontrou sua expressão mais potente. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla tanto por dia, como em passaporte para os três dias (R$ 240,00).