Mostra ‘Do outro lado do muro’ exibe filmes produzidos na Alemanha Oriental

Entre os dias 2 e 12 de setembro, a Sala Redenção (Luiz Englert, 333), em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre, apresenta a mostra Do outro lado do muro, que reúne dez longa-metragens do DEFA, antigo estúdio cinematográfico estatal da Alemanha Oriental, Estado vinculado ao bloco soviético durante a chamada Guerra Fria.



A mostra Do outro lado do muro — cujo título referencia o Muro de Berlim, símbolo da divisão territorial alemã — relembra parte da memória cinematográfica da extinta Alemanha Oriental em três diferentes blocos de programação: o primeiro deles reúne filmes produzidos durante o regime; o segundo, obras banidas e censuradas; e o terceiro, títulos de ativismo e protesto produzidos durante os últimos anos do país. A entrada é franca e aberta à comunidade em geral.



Confira a programação completa:



Bloco 1: O início da DEFA e a memória da guerra



Lissy (dir. Konrad Wolf | Alemanha Oriental | 1957 | 89 min | Drama | Sem classificação)



Lissy Schroeder, uma jovem da classe trabalhadora de Berlim, casa-se com Alfred, um escriturário. Em 1932, Alfred é demitido por seu chefe judeu. Apesar de ter ligações com o Partido Comunista através do irmão de Lissy, Paul, Alfred, antes apolítico, junta-se ao Partido Nazista.

1º de setembro | segunda-feira | 19h + Conversa com professor Nilo Piana de Castro

2 de setembro | terça-feira | 16h



Nu entre lobos (dir. Frank Beyer | Alemanha Oriental | 1963 | 124 min | Drama | Sem classificação )



Quando um prisioneiro traz às escondidas uma criança para dentro do campo, os homens se perguntam quantas vidas humanas se pode arriscar para salvar a uma única criança. Baseado em fatos reais.

2 de setembro | terça-feira | 14h

3 de setembro | quarta-feira | 16h

Estrelas (dir. Konrad Wolf | Alemanha Oriental | 1959 | 90 min | Drama | 12 anos )



Instalado em uma aldeia búlgara isolada em 1943, Walter, um sargento e artista alemão da Wehrmacht, vive a uma distância quase idílica da guerra. Um campo de trânsito é então montado para judeus que chegam da Grécia. Quando Ruth, uma das internadas, pede a Walter que ajude uma mulher grávida, os dois criam um vínculo improvável.

2 de setembro | terça-feira | 19h + Conversa com professor Nilo Piana de Castro

3 de setembro | quarta-feira | 14h

Bloco 2: A censura nos anos 60

Rastro de pedras (dir. Frank Beyer | Alemanha Oriental | 1966 | 129 min | Comédia, Romance | 14 anos )

Na grande obra de Schkona, quase tudo vale como justificativa para lutar pelo cumprimento do planejamento econômico e material da construção. O brigadeiro Balla e seus homens desfrutam de uma liberdade extravagante, pois seu estilo de trabalho pouco ortodoxo prova ser muito eficiente. Quando a jovem tecnóloga Kati e o novo secretário do partido Horrath chegam à obra, os conflitos começam a surgir e Balla tem que se posicionar.

4 de setembro | quinta-feira | 14h

5 de setembro | sexta-feira | 16h

Karla (dir. Herrmann Zschoche | Alemanha Oriental | 1965 | 134 min | Drama, Romance | 14 anos)

Karla Blum, uma jovem professora, se forma na universidade com boas notas e assume com entusiasmo uma vaga na escola onde deve ensinar. Ela é o tipo de pessoa a quem é importante ter uma opinião própria e não apenas aceitar soluções simplistas. Entretanto, muitos de seus alunos já não sabem mais como fazer perguntas, argumentar ou procurar soluções de forma independente.

4 de setembro | quinta-feira | 16h

5 de setembro | sexta-feira | 19h

Berlim na esquina (dir. Gerhard Klein | Alemanha Oriental | 1966 | 86 min | Drama | 14 anos)

Um dos vários "filmes de coelho" proibidos pelas autoridades da Alemanha Oriental em meados dos anos 1960, é um retrato corajoso e honesto da situação das pessoas comuns no país na época, com foco principal no trabalho e na vida pessoal do jovem protagonista.

4 de setembro | quinta-feira | 19h

5 de setembro | sexta-feira | 14h



Bloco 3: Os anos 70 e a contracultura

A lenda de Paulo e Paula (dir. Heiner Carow | Alemanha Oriental | 1972 | 106 min | Romance | 14 anos)

Paulo e Paula tiveram más experiências amorosas na vida. Paulo é bem-sucedido financeiramente, mas não ama mais a esposa. Paula tem uma vida problemática por ser mãe solteira e ter que criar seus dois filhos sozinha. Ambos se conhecem e se apaixonam. A vida parece um sonho quando estão juntos, mas a realidade, vez ou outra, faz questão de vir à tona devido aos laços de Paulo com sua família e carreira.

9 de setembro | terça-feira | 16h

11 de setembro | quinta-feira | 19h





O terceiro (Dir. Egon Günther | Alemanha Oriental | 1972 | 111 min | Romance, Drama | 12 anos)

Margit Fließer é uma mulher na casa dos 30 anos que trabalha em uma empresa de médio porte como matemática. Com dois filhos, ela já se desiludiu e se divorciou duas vezes. Mesmo tímida e reprimida, decide tomar as rédeas de sua vida amorosa e ir em busca de um terceiro parceiro, ao invés de deixar esta chance ao destino e ao acaso.

10 de setembro | quarta-feira | 16h



Solo Sunny (dir. Konrad Wolf | Alemanha Oriental | 1978 | 104 min | Drama, Musical | 14 anos)

Alemanha Oriental, final da década de 1970: Ingrid Sommer, uma jovem operária, tenta fazer carreira como cantora com o nome "Sunny". Com a banda Tornados, a jovem percorre o interior. Sua vida não é nenhum mar de rosas, por mais que o amor pelo filósofo Ralph seja, por algum tempo, uma promessa de felicidade e afeto.

11 de setembro | quinta-feira | 16h

12 de setembro | sexta-feira | 16h

SESSÃO ESPECIAL: A queda do muro

Coming Out (dir. Heiner Carow | Alemanha Oriental | 1989 | 112 min | Drama, Romance | 14 anos)

O filme conta a história de Philipp, um jovem professor que está confuso sobre sua sexualidade e é casado com uma colega para manter as aparências. Uma noite, ele entra em um bar gay e conhece Matthias, um jovem de 19 anos que rapidamente se interessa por ele. Philipp terá que decidir que rumo tomará em sua vida.

12 de setembro | sexta-feira | 19h