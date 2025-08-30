Lula declara luto oficial de três dias pela morte de Luis Fernando Veríssimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias em todo o País pela morte de Luis Fernando Veríssimo. O escritor, de 88 anos, estava internado no Hospital Moinhos de Vento e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

A mesma homenagem também foi prestada pelo governador Eduardo Leite, que determinou três dias de luto oficial no Rio Grande do Sul em razão do falecimento do escritor.

O velório de Verissimo ocorreu no decorrer deste sábado, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa.