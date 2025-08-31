Documentário sobre cultura Mbyá-Guarani será exibido nesta terça

O aclamado documentário Bicicletas de Nhanderú terá exibição gratuita nesta terça-Feira (2), às 19h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085). O filme é uma imersão na espiritualidade e na cultura dos Mbyá-Guarani, da aldeia Koenju, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Após a sessão, haverá um debate com a presença dos diretores Ariel Ortega e Patrícia Ferreira. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da projeção.

A atividade integra a edição especial do Vagalume – Laboratório de Estudos em Audiovisual e Educação, do Programa de Alfabetização Audiovisual. Esse modulo irá abordar o trabalho desenvolvido pelo Coletivo Mbyá-Guarani de Cinema. Fundado em 2007, o grupo produz obras que circulam amplamente em festivais nacionais e internacionais, como a Berlinale (Festival de Cinema de Berlim). São produções que expõem temas como a luta territorial nas regiões das Missões, a preservação da cultura guarani e a resistência dos povos originários diante dos desafios impostos pela sociedade não-indígena.