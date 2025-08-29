Fundação Iberê apresenta primeira exposição individual de artista franco-palestino no Brasil

A Fundação Iberê ( Padre Cacique, 2000) inaugura a exposição Tarik Kiswanson - Fora do Tempo , neste sábado (30), às 14h. A mostra integra a programação dos 200 anos da relação bilateral França-Brasil, que acontece em 15 cidades do País. Com curadoria de Jean-Marc Prévost, a mostra reúne um conjunto de obras em escultura, desenho e vídeo, destacando uma prática multidisciplinar fundamentada em noções de transformação e memória do artista franco-palestino Tarik Kiswanson.

