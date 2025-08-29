Fundação Iberê apresenta primeira exposição individual de artista franco-palestino no Brasil

A Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000) inaugura a exposição Tarik Kiswanson - Fora do Tempo, neste sábado (30), às 14h. A mostra integra a programação dos 200 anos da relação bilateral França-Brasil, que acontece em 15 cidades do País. Com curadoria de Jean-Marc Prévost, a mostra reúne um conjunto de obras em escultura, desenho e vídeo, destacando uma prática multidisciplinar fundamentada em noções de transformação e memória do artista franco-palestino Tarik Kiswanson.
Kiswanson nasceu em 1986, em uma pequena cidade da Suécia, filho de pais palestinos que foram exilados de Jerusalém, primeiro para Trípoli e Amã, antes de, finalmente, se estabelecerem em Halmstad. Sua principal caracteristica é explorar a intersecção entre memória, perda e transformação, refletindo sua história pessoal e, ao mesmo tempo, dialogando com a incerteza mais ampla de um mundo em transição. A mostra segue aberta até o dia 1º de março, com visitas de quinta a domingo, das 14h às 18h. Às quintas-feiras a entrada é gratuita.