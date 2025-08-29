Taís Fagundes lança ‘Bergamota’, obra infantojuvenil sobre resiliência após as enchentes de 2024, na Livraria Taverna

O novo livro da escritora canoense, Taís Fagundes, será lançado neste sábado (30), a partir das 14h30min, na Livraria Taverna (Andradas, 736). Na obra Bergamota, dedicada ao público infantojuvenil, a autora narra a história de Albinha, uma menina que vê seu mundo ser inundado pelas chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, em abril de 2024.
O lançamento terá sessão de autógrafos aberta ao público e exemplares disponíveis para compra no local. Com ilustrações de Ana Cardia, a obra mistura ficção e realidade, abordando temas como perda, reconstrução e a importância de permitir-se sentir. A narrativa, voltada para o público infantojuvenil, mas com profundidade universal, mostra como Albinha encontra força na sabedoria de sua avó e na conexão com sua cultura para enfrentar os desafios.