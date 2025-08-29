Porto Alegre,

Publicada em 29 de Agosto de 2025 às 15:49

Taís Fagundes lança ‘Bergamota’, obra infantojuvenil sobre resiliência após as enchentes de 2024, na Livraria Taverna

Autora canoense transforma experiência pessoal em obra literária que narra uma menina que vê seu mundo ser inundado pelas chuvas que devastaram o Estado

com.tato/Divulgação/JC
JC
JC
O novo livro da escritora canoense, Taís Fagundes, será lançado neste sábado (30), a partir das 14h30min, na Livraria Taverna (Andradas, 736). Na obra Bergamota, dedicada ao público infantojuvenil, a autora narra a história de Albinha, uma menina que vê seu mundo ser inundado pelas chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, em abril de 2024.
O lançamento terá sessão de autógrafos aberta ao público e exemplares disponíveis para compra no local. Com ilustrações de Ana Cardia, a obra mistura ficção e realidade, abordando temas como perda, reconstrução e a importância de permitir-se sentir. A narrativa, voltada para o público infantojuvenil, mas com profundidade universal, mostra como Albinha encontra força na sabedoria de sua avó e na conexão com sua cultura para enfrentar os desafios.

