MACRS inaugura trabalho ‘mães são artistas são filhas são’ na galeria Virgílio Calegari

O trabalho ‘mães são artistas são filhas são’, da artista visual Viviane Gueller, será exibido pela primeira vez em Porto Alegre a partir desta sexta-feira (29) no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), localizado na CCMQ ( Andradas, 736) . Com curadoria de Isadora Heimig, projeto foi selecionado pelo edital Chamada Aberta do Macrs e é resultado de uma imersão no universo materno.

A instalação foi concebida e integrada ao espaço da galeria Virgílio Calegari, buscando ativá-la em uma relação com as crianças, pensando o espaço público da arte como também lugar de produção infantil. Viviane passou a propiciar um ambiente lúdico para sua filha durante a pandemia. Registrou em fotografia e vídeos algumas das atividades com carvão, terra e água, notando beleza e espontaneidade em suas criações. Trata-se de um trabalho que se entrelaça entre mãe e filha, de observação, construção e encantamento. A visitação tem entrada gratuita e segue até o dia 28 de setembro.