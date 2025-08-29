MACRS inaugura trabalho ‘mães são artistas são filhas são’ na galeria Virgílio Calegari

O trabalho ‘mães são artistas são filhas são’, da artista visual Viviane Gueller, será exibido pela primeira vez em Porto Alegre a partir desta sexta-feira (29) no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), localizado na CCMQ (Andradas, 736). Com curadoria de Isadora Heimig, projeto foi selecionado pelo edital Chamada Aberta do Macrs e é resultado de uma imersão no universo materno.
A instalação foi concebida e integrada ao espaço da galeria Virgílio Calegari, buscando ativá-la em uma relação com as crianças, pensando o espaço público da arte como também lugar de produção infantil. Viviane passou a propiciar um ambiente lúdico para sua filha durante a pandemia. Registrou em fotografia e vídeos algumas das atividades com carvão, terra e água, notando beleza e espontaneidade em suas criações. Trata-se de um trabalho que se entrelaça entre mãe e filha, de observação, construção e encantamento. A visitação tem entrada gratuita e segue até o dia 28 de setembro.