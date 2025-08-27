Livro ‘Mancha e Gato’ ganha tradução e será lançado na Expointer

O livro sobre a jornada épica do suíço Aimé Tschiffely por três anos, de 1925 a 1928, em dois cavalos crioulos chamados Mancha e Gato ganha edição inédita no Brasil. O lançamento de Mancha e Gato: A Cavalgada de Buenos Aires a Nova Iorque, com tradução de Alcy Cheuiche, será realizado nesta sexta-feira (29), às 18h30min, no lounge da Morfologia da ABCCC na Expointer, e contará com uma sessão de autógrafos do tradutor.
A travessia do continente americano, cheia de coragem, poeira e afeto, chega em livro publicado pela BesouroBox. Foram quase 18 mil quilômetros, do pampa argentino até Nova Iorque, passando por desertos escaldantes, cordilheiras traiçoeiras, selvas sufocantes, rios em fúria. Uma narrativa real, irresistível para quem ama viagem, aventura, história, a raça dos cavalos crioulos, símbolo importante do Rio Grande do Sul, ou para quem simplesmente gosta de boas histórias de amizade e coragem.