Porto Alegre musical dos anos 50 a 70 é tema de espetáculo gratuito no Instituto Ling

O projeto Frequências Sonoras celebra as sonoridades e os artistas com apresentações que resgatam diferentes épocas da música produzida na capital gaúcha. A apresentação, marcada para este sábado (30), às 19h, no Instituto Ling (João Caetano, 440), será conduzida pelo músico, jornalista e pesquisador Arthur de Faria intercalando histórias e causos das décadas de 1950, 1960 e 1970. As músicas serão tocadas ao vivo pela banda formada pela pianista Aline Araújo, o percussionista Fernando do Ó, a baixista Júlia Pezzi, a cantora Loma Pereira e o acordeonista Paulinho Cardoso.
O show é inspirado na pesquisa feita por Arthur no livro Porto Alegre, uma biografia musical e homenageia uma geração que foi essencial para a construção da produção musical da cidade. A ambientação visual ficará por conta da cartunista e ilustradora Ana Luiza Koehler, que vai transportar o público à Porto Alegre da época. O evento é gratuito, mediante retirada de ingressos pelo site do Instituto, a partir das 11h desta quinta-feira (28).