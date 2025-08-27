Porto Alegre,

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 18:53

Cineclube Vestígio exibe mostra ‘Tecer Mundos’ na Sala Redenção

Nesta quinta-feira (28), às 19h, o coletivo começa com o filme ‘O Abismu’, do brasileiro Rogério Sganzerla

Cineclube Vestígio/Divulgação/JC
O Cineclube Vestígio realiza a mostra Tecer Mundos, que reúne filmes do terceiro mundo que apresentem elementos místicos e mágicos. A primeira exibição do conjunto de sessões acontece na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), nesta quinta-feira (28), às 19h, com o filme O Abismu, dirigido por Rogério Sganzerla, importante nome do cinema brasileiro. 
A projeção será acompanhada de debate com os integrantes do cineclube. O longa reúne figuras emblemáticas da cinematografia brasileira, como Zé Bonitinho e José Mojica Marins (Zé do Caixão), em um tributo ao músico Jimi Hendrix e ao poder da divindade fenícia Mu. É um trabalho único dentro do cinema brasileiro, descrito pelo crítico Luiz Carlos Oliveira como uma "pangéia cinematográfica". A entrada é franca.

 

