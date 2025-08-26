Livro ‘Cidade Abstrata’, de Flávio Kiefer, será tema de conversa no IAB

O arquiteto, urbanista e escritor Flávio Kiefer participa da próxima edição do projeto Quartas do IAB, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (27), às 19h30min, no Solar do IAB (General Canabarro, 363). No encontro, o autor apresenta e comenta seu primeiro livro de crônicas, Cidade Abstrata, obra em que reflete a relação entre as complexidades urbanas e o olhar cotidiano de seus habitantes, revisitando temas como vivências, conhecimento, lazer e os impactos da exploração imobiliária. A mediação será conduzida pelo arquiteto e urbanista Paulo Cesa.

Com entrada franca mediante inscrições pelo Sympla, a atividade terá vagas limitadas e, após o bate-papo, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos com o autor. Além de professor e poeta, Kiefer possui trajetória marcada por projetos culturais, residenciais e comerciais, sendo também colunista quinzenal da Sler. Já Cesa, especialista em restauro e mestre, dedica-se ao ensino e a projetos que valorizam regionalismos e identidades locais, principalmente na serra gaúcha.