Claudia Tajes e Theo Tajes ministram oficina de escrita de roteiros no Instituto Ling

A escritora Claudia Tajes e o fotógrafo Theo Tajes se unem para ministrar a oficina de escrita Minha ideia quer virar roteiro , no Instituto Ling (João Caetano, 440). Mãe e filho, ambos roteiristas, eles somam suas experiências em produção para grandes novelas, adaptações para séries e criações de videoclipes e longas-metragens para convidar o público a explorar as técnicas fundamentais presentes na narrativa audiovisual.

Serão três encontros, sempre aos sábados, das 14h30min às 17h, a partir do próximo sábado (30), para exercitar a escrita de roteiros em diferentes formatos – seja para o cinema ou a televisão, passando por web séries, documentários, podcasts e vídeos para as plataformas digitais. A proposta é mergulhar no processo criativo e exercitar a construção de personagens, diálogos e tramas envolventes, em uma atividade livre para experimentar, escrever e reescrever. O valor das inscrições é R$ 414,00.