Roupa Nova se apresenta em duas noites no Araújo Vianna

Na sexta-feira e no sábado (29 e 30), às 19h, o grupo Roupa Nova retorna a Capital com a turnê Simplesmente Roupa Nova Tour. Um dos grupos mais cultuados da música brasileira, recentemente completou 40 anos de estrada, e estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) para executar clássicos como Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo e A Viagem.

A banda conta com mais de 20 milhões de discos vendidos e elogiado pelas suas performances ao vivo, o Roupa Nova vai subir ao palco para celebrar o legado deixado por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Paulinho (in memoriam) e Serginho Herval. A irreverência, as melodias pop e as letras românticas, também presentes em canções transformadas em trilha sonora de quase 40 novelas, serão um destaque à parte da apresentação. Ingressos a partir de R$ 190,00 via Sympla.