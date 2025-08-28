Fenômeno do trap, TETO, se apresenta no Opinião esta sexta

Um dos maiores nomes do trap brasileiro, TETO vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira, a partir das 22h. O artista, contabiliza mais de 7 milhões de ouvintes no Spotify e há pouco soltou o álbum MAIOR QUE O TEMPO. No repertório do show, algumas faixas novas e hits já consolidados, como M4 e Fim de Semana no Rio.

LEIA MAIS: Cinemateca Paulo Amorim recebe a 3ª edição do Festival de Cinema Coreano

De figura desconhecida a destaque nas das redes sociais, o cantor também vai aproveitar o seu retorno à capital gaúcha para mostrar porque o seu primeiro disco completo está batendo recordes na Internet. Garantidas no repertório, as canções YES OR NO, MULHER SECRETA e PRETTY LET GIRL, que juntas somam mais de 55 milhões de plays, são os principais momentos da obra. Ingressos a partir de R$ 95,00 via Sympla.