Publicada em 28 de Agosto de 2025 às 10:22

Fenômeno do trap, TETO, se apresenta no Opinião esta sexta

O artista contabiliza mais de 7 milhões de ouvintes e traz o repertório de seu novo trabalho

O artista contabiliza mais de 7 milhões de ouvintes e traz o repertório de seu novo trabalho

30praum/Divulgação/JC
Um dos maiores nomes do trap brasileiro, TETO vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), nesta sexta-feira, a partir das 22h. O artista, contabiliza mais de 7 milhões de ouvintes no Spotify e há pouco soltou o álbum MAIOR QUE O TEMPO. No repertório do show, algumas faixas novas e hits já consolidados, como M4 e Fim de Semana no Rio.
De figura desconhecida a destaque nas das redes sociais, o cantor também vai aproveitar o seu retorno à capital gaúcha para mostrar porque o seu primeiro disco completo está batendo recordes na Internet. Garantidas no repertório, as canções YES OR NO, MULHER SECRETA e PRETTY LET GIRL, que juntas somam mais de 55 milhões de plays, são os principais momentos da obra. Ingressos a partir de R$ 95,00 via Sympla.

