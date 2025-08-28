Primeira edição da Jornada Literária de Viamão inicia nesta sexta

Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, Viamão viverá um fim de semana onde a literatura se mistura com música, arte, teatro e cultura popular. A 1ª edição da Jornada Literária de Viamão inicia nesta sexta-feira (29), na Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina (Bento Gonçalves, 1452 - Viamão) e faz parte de um movimento inédito, reunindo escritores, poetas, músicos e artistas locais que merecem visibilidade.

O evento é uma oportunidade do município se encontrar com seus talentos. Entre as atrações, estão: apresentações de artistas locais, rodas de leitura e poesia, oficinas criativas e interativas, música ao vivo e intervenções artísticas e espaços de experiências para toda a comunidade.