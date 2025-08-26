Musical Seu Risca e Ana Paula da Silva é atração no Teatro do SESC

O espetáculo unindo Seu Risca e Ana Paula da Silva abre a circulação do projeto Sonora Brasil no Estado, nesta quarta-feira (27), às 19h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), com entrada gratuita. A apresentação reúne a cantora, compositora e pesquisadora catarinense Ana Paula, que em 2026 completa 30 anos de carreira, e o mestre da cultura popular Seu Risca, guardião da dança do Catumbi e líder quilombola.

No palco, eles entrelaçam gerações, ritmos e memórias em uma travessia que conecta ancestralidade e contemporaneidade, revisitando cantos de fé, de trabalho e de resistência que fazem parte do patrimônio imaterial do Brasil. Após a estreia em Porto Alegre, o projeto retoma em outubro, com apresentações em Canoas (21/10), Caxias do Sul (22/10), Passo Fundo (23/10), Carazinho (24/10), Ijuí (26/10) e Santa Rosa (27/10).