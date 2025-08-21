Thundercat retorna ao Brasil para show no Bar Opinião

No sábado (23), às 21h, o Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o norte-americano Thundercat, um dos principais nomes do jazz contemporâneo e da cena indie mundial. O show faz parte da turnê brasileira do artista, que também passará por São Paulo e Rio de Janeiro, e reúne faixas dos seus álbuns mais celebrados, como The Golden Age of Apocalypse, Drunk e It Is What It Is (vencedor do Grammy em 2021).

Reconhecido pela mistura sofisticada de jazz, funk, hip hop e música pop, Thundercat consolidou sua carreira com parcerias com nomes como Kendrick Lamar, Gorillaz, Tame Impala, Ariana Grande e Flying Lotus. No palco, o músico apresenta uma sonoridade inventiva e envolvente, com destaque para seu virtuosismo no baixo elétrico. Os ingressos podem ser adquiridos via Ticketmaster, a partir de R$ 150,00.