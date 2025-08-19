Velório de Claudinho Pereira ocorre hoje em Porto Alegre

O DJ, cineasta, diretor de televisão, produtor e radialista Claudinho Pereira morreu no fim da tarde desta segunda-feira (18), aos 78 anos. O velório está marcado para às 10h desta terça (19) no Cemitério Jardim da Paz, na capela C, que fica na estrada João de Oliveira Remião, nº 1347, na Lomba do Pinheiro.
Agitador cultural conhecido na cena de Porto Alegre nas últimas décadas, Claudinho Pereira foi pioneiro como DJ e responsável pela trilha sonora que embalou gerações de porto-alegrenses, sendo o responsável por escolher o som em eventos importantes da cidade.
Em 2021, o Jornal do Comércio publicou o perfil de Claudinho Pereira na seção Reportagem Cultural. O texto assinado pelo jornalista Márcio Pinheiro conta como o filho de uma doméstica que não conheceu o pai começou a trabalhar na adolescência e, passando por diferentes funções, acabou se tornando uma referência como um dos pioneiros entre os DJs – na época ainda chamados de discotecários – da capital gaúcha.