Leoni traz turnê de 40 anos para o Opinião no domingo

No domingo (24), às 21h, o Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe o cantor e compositor Leoni para um show especial comemorando seus 40 anos de carreira. Acompanhado pela banda Outro Futuro, o artista revisita grandes sucessos que marcaram diferentes fases de sua trajetória, desde os tempos de Kid Abelha e Heróis da Resistência até a consagrada carreira solo.

No repertório estão garantidas canções como Pintura Íntima, Fixação, Só Pro Meu Prazer e Esse Outro Mundo, além de hits autorais como Garotos II, Temporada das Flores, Fórmula do Amor e Exagerado. Os singles mais recentes, Tenta e Quem Nos Dera, com participação de Zélia Duncan, também fazem parte do setlist. Com sete discos solo e mais de 200 canções registradas, Leoni segue como um dos nomes mais influentes da música brasileira, reunindo colaborações com artistas como Cazuza, Herbert Vianna e Ivan Lins, além de quatro livros publicados. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, a partir de R$ 60,00.