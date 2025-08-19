Morgan Jay estreia no Brasil com show da turnê The Goofy Guy em Porto Alegre

O comediante e músico americano Morgan Jay, sucesso nas redes e destaque na cena internacional do stand-up, faz sua estreia no Brasil com um show inédito em Porto Alegre. A apresentação acontece nesta quinta-feira (21), no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), como parte de sua turnê mundial The Goofy Guy.
Com raízes brasileiras e carreira consolidada em Los Angeles, Morgan é conhecido por performances autênticas que mesclam humor, música ao vivo e improvisação. Fenômeno nas redes sociais, acumula milhões de visualizações no TikTok e Instagram, além de dois especiais lançados no YouTube. O artista já passou por palcos de destaque como MTV, NBC, Comedy Central’s Wild’N’Out e o festival Just for Laughs, onde foi apontado como um dos “novos rostos da comédia” em 2023. Os ingressos estão à venda em uhuu.com, a partir de R$ 55,00.