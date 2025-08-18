Porto Alegre,

CapaCulturaFestival De Gramado 2025

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 12:22

'Trapo' é escolhido como melhor curta-metragem gaúcho no Festival de Cinema

João Chimendes recebe o prêmio melhor curta-metragem gaúcho por

João Chimendes recebe o prêmio melhor curta-metragem gaúcho por "Trapo"

EDISON VARA/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado
Trapo, de João Chimendes, foi agraciado com o prêmio de melhor curta-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado, em cerimônia ocorrida no Palácio dos Festivais na noite de domingo (17). Ao todo, 18 filmes participaram da competição pelo Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra de Curtas Gaúchos, que teve exibições em Gramado nas tardes de sábado e domingo.

O prêmio de melhor direção ficou com Fuá - O Sonho, de Viviane Jag Feg Frias e Amallia Brandolff. Mikaella Amaral foi escolhida como melhor atriz por Bom Dia, Maika!, enquanto Igor Costa foi agraciado como melhor ator por sua atuação no curta O Pintor. Na ocasião, também foram entregues o Prêmio ACCIRS para o curta Gambá, de Maciel Fischer, e o Troféu Sirmar Antunes para a atriz, cantora e dançarina Glória Andrade.
PRÊMIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - MOSTRA DE CURTAS GAÚCHOS

Melhor Filme
Trapo, de João Chimendes

Melhor Direção
Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff por Fuá - O Sonho

Melhor Ator
Igor Costa por O Pintor

Melhor Atriz
Mikaella Amaral por Bom Dia, Maika!

Prêmio ACCIRS - Júri da Crítica
Gambá, de Maciel Fischer

Melhor Figurino
Samy Silva por A Sinaleira Amarela

Melhor Roteiro
Cassio Tolpolar por Imigrante/Habitante

Melhor Direção de Arte
Clara Trevisan por Mãe da Manhã

Melhor Trilha Sonora
Zero por Bom dia, Maika!

Melhor Fotografia
Takeo Ito por Gambá

Melhor Edição de Som
Vini Albernaz por Mãe da Manhã

Melhor Produção Executiva
Renata Wotter por O Jogo

Melhor Montagem
Alfredo Barros por Imigrante/Habitante

Troféu Sirmar Antunes
Glória Andrade, pela trajetória no cinema gaúcho

