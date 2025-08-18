'Trapo' é escolhido como melhor curta-metragem gaúcho no Festival de Cinema

De Gramado

Trapo, de João Chimendes, foi agraciado com o prêmio de melhor curta-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado, em cerimônia ocorrida no Palácio dos Festivais na noite de domingo (17). Ao todo, 18 filmes participaram da competição pelo Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra de Curtas Gaúchos, que teve exibições em Gramado nas tardes de sábado e domingo.



O prêmio de melhor direção ficou com Fuá - O Sonho, de Viviane Jag Feg Frias e Amallia Brandolff. Mikaella Amaral foi escolhida como melhor atriz por Bom Dia, Maika!, enquanto Igor Costa foi agraciado como melhor ator por sua atuação no curta O Pintor. Na ocasião, também foram entregues o Prêmio ACCIRS para o curta Gambá, de Maciel Fischer, e o Troféu Sirmar Antunes para a atriz, cantora e dançarina Glória Andrade.

PRÊMIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - MOSTRA DE CURTAS GAÚCHOS



Melhor Filme

Trapo, de João Chimendes



Melhor Direção

Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff por Fuá - O Sonho



Melhor Ator

Igor Costa por O Pintor



Melhor Atriz

Mikaella Amaral por Bom Dia, Maika!



Prêmio ACCIRS - Júri da Crítica

Gambá, de Maciel Fischer



Melhor Figurino

Samy Silva por A Sinaleira Amarela



Melhor Roteiro

Cassio Tolpolar por Imigrante/Habitante



Melhor Direção de Arte

Clara Trevisan por Mãe da Manhã



Melhor Trilha Sonora

Zero por Bom dia, Maika!



Melhor Fotografia

Takeo Ito por Gambá



Melhor Edição de Som

Vini Albernaz por Mãe da Manhã



Melhor Produção Executiva

Renata Wotter por O Jogo



Melhor Montagem

Alfredo Barros por Imigrante/Habitante



Troféu Sirmar Antunes

Glória Andrade, pela trajetória no cinema gaúcho