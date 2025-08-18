'Trapo' é escolhido como melhor curta-metragem gaúcho no Festival de Cinema

De Gramado
Trapo, de João Chimendes, foi agraciado com o prêmio de melhor curta-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado, em cerimônia ocorrida no Palácio dos Festivais na noite de domingo (17). Ao todo, 18 filmes participaram da competição pelo Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra de Curtas Gaúchos, que teve exibições em Gramado nas tardes de sábado e domingo.
O prêmio de melhor direção ficou com Fuá - O Sonho, de Viviane Jag Feg Frias e Amallia Brandolff. Mikaella Amaral foi escolhida como melhor atriz por Bom Dia, Maika!, enquanto Igor Costa foi agraciado como melhor ator por sua atuação no curta O Pintor. Na ocasião, também foram entregues o Prêmio ACCIRS para o curta Gambá, de Maciel Fischer, e o Troféu Sirmar Antunes para a atriz, cantora e dançarina Glória Andrade.
PRÊMIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - MOSTRA DE CURTAS GAÚCHOS
Melhor Filme
Trapo, de João Chimendes
Melhor Direção
Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff por Fuá - O Sonho
Melhor Ator
Igor Costa por O Pintor
Melhor Atriz
Mikaella Amaral por Bom Dia, Maika!
Prêmio ACCIRS - Júri da Crítica
Gambá, de Maciel Fischer
Melhor Figurino
Samy Silva por A Sinaleira Amarela
Melhor Roteiro
Cassio Tolpolar por Imigrante/Habitante
Melhor Direção de Arte
Clara Trevisan por Mãe da Manhã
Melhor Trilha Sonora
Zero por Bom dia, Maika!
Melhor Fotografia
Takeo Ito por Gambá
Melhor Edição de Som
Vini Albernaz por Mãe da Manhã
Melhor Produção Executiva
Renata Wotter por O Jogo
Melhor Montagem
Alfredo Barros por Imigrante/Habitante
Troféu Sirmar Antunes
Glória Andrade, pela trajetória no cinema gaúcho
