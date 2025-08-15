Rafa e Luiz fazem apresentação especial para crianças no Araújo Vianna

O casal de youtubers Rafa e Luiz, que somam mais de 30 milhões de inscritos no seu canal e fazem a alegria de crianças e adolescentes, chegarão a Porto Alegre com o seu novo show, chamado A Descoberta do Verdadeiro Face. A dupla vai subir pela primeira vez ao palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste domingo (17), às 15h.

Com um espetáculo que se desenrola em um cenário grandioso, os youtubers contarão com a ajuda de velhos amigos nessa jornada, onde buscam desvendar os segredos por trás da misteriosa figura conhecida como Face. Indicado para todas as idades, A Descoberta do Verdadeiro Face é uma apresentação que mistura suspense, comédia e ação, explorando temas como amizade, confiança e autoconhecimento. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 95,00 via Sympla.