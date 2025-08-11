Projeto de arte contemporânea começa nesta terça no Espaço Força e Luz

O projeto #2 Panelinha de Arte Contemporânea de Porto Alegre, inaugura sua exposição homônima na próxima terça-feira, dia 12, às 18h, no Espaço Força e Luz (Andradas, 1223). A cerimônia conta com apresentação da DJ Turva e tem entrada franca.

Mais informações sobre a exposição podem ser consultadas no site:

, entre vídeo performances, instalações e pinturas, realizadas por diferentes grupos artísticos, que juntos somam, escolhidos por meio de chamada aberta realizada durante os meses de junho e julho. A exposição permanece em cartaz, com entrada franca, até dia 11 de outubro.