Porto Alegre recebe nova edição do Festival de Cinema Acessível Kids

Na quarta-feira (13), o Festival de Cinema Acessível Kids estará no Cinemark do Barra Shopping Sul (Diário de Notícias, 300) em Porto Alegre, para duas sessões: às 9h30min e às 14h30min. O projeto, realizado pela OSC Mais Criança, e que integra o Criança Esperança, nesse evento também contará com a parceria da Fundação Iberê. O filme exibido será a animação Meu Malvado Favorito 2. A entrada é franca, mas é preciso reservar lugar pelo e-mail: maiscrianca@maiscrianca.org.br.

O Festival de Cinema Acessível é voltado a crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva, algum grau de deficiência intelectual ou cognitiva e, também, para a população de baixa renda. No projeto, os filmes exibidos sempre contam com os recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Língua Brasileira de Sinais.