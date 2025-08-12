Monólogo Corália Brechó estreia no Espaço Viavida na quarta-feira

O monólogo Corália Brechó estreia nesta quarta-feira (13), às 20h, no Espaço Viavida (Av. Taquara, 579). A peça convida o público a fazer uma travessia sensível e poética pelos territórios da memória, do luto e da arte como potência de reconstrução. Com direção de Márcia do Canto e atuação de Maura Souza, a dramaturgia é inspirada no livro Histórias e Movimento, resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Rede Covid-19 Humanidades da Ufrgs.

Por meio de relatos de familiares afetados pela pandemia, o espetáculo entrelaça realidade e ficção, transformando dor em poesia, silêncio em narrativa, ausência em presença. No centro da cena está Corália, proprietária de um brechó que se torna espaço de afetos, lembranças e reinvenção. Entre roupas e objetos carregados de histórias, ela evoca memórias interrompidas e convida o público a refletir sobre o valor da vida, do cuidado e do pertencimento. No dia 17 de agosto, às 18h, a peça terá outra exibição. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.