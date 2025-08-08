José Antônio da Silva ganha exposição na Fundação Iberê

Após passar pelo Musée de Grenoble, como parte da Temporada Brasil–França 2025, a Fundação Iberê apresenta uma exposição monográfica dedicada ao artista José Antônio da Silva, com abertura neste sábado (9), às 14h. Com curadoria de Gabriel Pérez-Barreiro, a mostra reúne 44 obras provenientes de coleções públicas e privadas brasileiras, contando a trajetória singular de um dos nomes maiores da arte brasileira do século 20.

LEIA MAIS: Documentário sobre memória afro em Sapucaia do Sul estreia na CCMQ



A exposição está organizada por temas, cobrindo as suas preocupações principais: vida caipira, cenas religiosas, paisagens, naturezas-mortas e autorretratos. Silva pintou mais de cinco mil telas ao longo de aproximadamente cinco décadas, os exemplares contam cenas de plantações de café e algodão paulistas, queimadas na mata, os rebanhos sob tempestade, alegorias religiosas e naturezas-mortas, apresentando um amplo panorama de sua vasta em chave surrealista. A Mostra fica aberta a visitação até dia 2 de novembro.