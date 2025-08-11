Clube de Cinema exibe animação Josep na Sala Redenção

Dando continuidade ao seu Ciclo de Animação, o Clube de Cinema de Porto Alegre exibe, na terça-feira (12), às 19h, o longa-metragem de animação Josep (2020), de Aurel. A sessão é gratuita e acontece na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333).

A animação franco-espanhola retrata a vida de Josep Bartolí, ilustrador catalão e militante republicano que, após a Guerra Civil Espanhola, foi preso em campos de concentração na França. A partir de suas memórias e artes, o filme reconstrói um retrato dos horrores vividos sob o regime de Francisco Franco e da força da arte como resistência política. Após a sessão, haverá uma um bate-papo com dois associados do Clube de Cinema: a cineasta e crítica da ACCIRS Kelly Demo Christ, e o historiador Maurício Knevitz.